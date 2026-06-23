日本時間１７時３０分に英サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）、製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30 予想50.1前回49.3（サービス業PMI（購買担当者指数）) 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30 予想53.1前回53.9（製造業PMI（購買