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ＮＹ原油時間外取引 ７３ドル台に下げ渋り、イランが現時点での核査察計画を否定 東京時間17:16現在 ＮＹ原油先物AUG 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝73.42（-0.44-0.60%）