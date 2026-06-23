通貨オプションボラティリティードル円１週間７．９％付近に小幅低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.905.847.416.31 1MO7.915.817.136.36 3MO8.245.767.296.67 6MO8.575.877.596.98 9MO8.666.017.777.14 1YR8.796.368.047.32 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.40