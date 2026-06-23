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欧州株軟調に始まる、半導体株が主導 東京時間17:18現在 英ＦＴＳＥ100 10346.17（-91.68-0.88%） 独ＤＡＸ24763.96（-375.73-1.50%） 仏ＣＡＣ40 8311.56（-88.55-1.05%） スイスＳＭＩ 13843.20（-5.31-0.04%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:18現在 ダウ平均先物SEP 26月限51745.00（-374.00-0.72%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7433.25（-108.