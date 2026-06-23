6月22日、旭川地方裁判所は、女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われた内田梨瑚被告（23）に懲役27年の判決を言い渡した。食い違う2人の女の供述のどちらが信用できるかが争われた裁判。内田被告の主張を退け、“舎弟女”の供述を信用できるとした裁判所の判断を検証する。＊＊＊【写真を見る】本当に反省しているのか…。カメラに向かって中指を突き立てる“チンピラ風”な顔つきの内田梨瑚被告「早く落ちろ」「自