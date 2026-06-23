１７日、発表会で製品を囲む（左から）ソニー中国の金燕敏（きん・えんびん）高級副総裁（人事・ＥＳＧ担当）、高峰英紀ＥＳＧ高級顧問、ソニーコンピュータサイエンス研究所の太田耕作研究員、ソニー中国の吉田武司総裁。（北京＝新華社配信）【新華社北京6月23日】ソニーグループの協生農法（Synecoculture＝シネコカルチャー）技術の支援を受けて中国企業が生産した緑茶製品が17日、北京市で発表された。中国十大銘茶の一つ「