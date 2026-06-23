ＫＤＤＩは２３日、傘下の「ビッグローブ」などインターネットサービスプロバイダー向けに提供しているメールシステムが不正アクセスを受け、利用者のメールアドレスとパスワードの最大１４２２万件が外部に流出した可能性があると発表した。該当者には順次連絡を取り、速やかなパスワード変更などを呼びかけている。発表によれば、流出した可能性があるのはビッグローブのほか、「ニフティ」「ＪＣＯＭ」「中部テレコミュニケ