俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。同時期に竹中半兵衛と黒田官兵衛を演じたことについて言及した。菅田は2007年から5年間、ANNを担当。その後、2023年に一度特番。今回それから3年4カ月ぶりの2度目の復活となった。この間、菅田は大河ドラマ「豊臣兄弟！」では竹中半兵衛、映画「黒牢城」では黒田官兵衛を演じ、話題となっている。「ややこし