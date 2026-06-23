◇プロ野球 セ・リーグ 広島-巨人(23日、マツダスタジアム)巨人のスタメンが発表されました。この日から広島との2連戦に臨む巨人は、前回21日の中日戦からスタメン野手1人を入れ替え。坂本勇人選手を「6番・サード」で起用しました。同中日戦で4号ホームランを放った泉口友汰選手は打順が上がり、「3番・ショート」となっています。先発は戸郷翔征投手。直近10日の楽天戦は9回134球14奪三振の熱投で今季初完封勝利をあげました。直