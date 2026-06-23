講演会であいさつするNPO法人「災害時警友活動支援ネットワーク」の竹内直人さん＝23日午後、東京都港区首都直下地震に備えて官民連携強化の必要性を掘り下げようと、東日本大震災時に宮城県警本部長だった竹内直人さんが立ち上げたNPO法人「災害時警友活動支援ネットワーク」が23日、東京都港区で講演会を開いた。冒頭、竹内さんは災害対策の面で「企業や市民の力を最大限活用する仕組みを平時から構築しておくことが不可欠だ」