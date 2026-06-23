Jリーグは22日、Ｊリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの日程とトーナメント表を発表しました。1回戦は9月2日から各地で15試合が行われます。昨年はサンフレッチェ広島が3年ぶり2度目の優勝を勝ち取りました。▽以下、1回戦対戦表【9月2日開催試合】八戸 ー 栃木C相模原 ー 磐田宮崎 ー 富山群馬 ー 新潟金沢 ー 今治岐阜 ー 徳島FC大阪 ー 甲府奈良 ー 鳥栖鳥取 ー 大宮山口 ー 藤枝愛媛 ー 秋田北九州 ー いわき熊本 ー 大