元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が23日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、夫の元プロレスラー佐々木健介（59）の大食いぶりを明かした。番組では、家族との関係性についてのテーマトークを展開。鬼嫁キャラで知られる北斗は、「何だかんだ、家の中で口ゲンカをしながらも、仲いいと思います」と説明した。番組では、北斗がインスタグラムに上げた画像を紹介した。佐々木が目の前にズラ