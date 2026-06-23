昨年度の最低賃金の引き上げ日が企業の準備期間などを理由に各地で大幅に遅れたことについて、きょう、厚生労働省の審議会は「引き上げ額を確保するための過度な交渉材料とするべきではない」といった考え方を取りまとめました。最低賃金の引き上げを適用する「発効日」は、例年、10月ごろになっていますが、昨年度は発効日を大きく遅らせる地域が相次ぎ、年度末になったケースもありました。引き上げ額と発効日は、都道府県ごとに