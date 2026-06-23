治療が困難な患者に対して、体の痛みなどを和らげるためのホスピス。その多くは大人向けですが、子ども専用のホスピスに注目が集まっています。治療が困難な場合だけでなく、長期療養中の子どもがこれまで諦めていた、楽しいこと・やりたいことを実現させるこどもホスピス。立ち上げへの思いと家族の願いを取材しました。女子高校生が家族に振る舞う手料理。この日のメニューは紅ショウガ入りの厚焼き卵です。料理が趣味だという高