二葉百合子が、自身の95回目の誕生日である本日6月23日に音源全100曲を一挙配信した。 （関連：「少女A」を生んだ作詞家・売野雅勇に訊く、キャリアの転機と“昭和歌謡リバイバル”） 1931年6月23日生まれの二葉百合子は3歳のときに浪曲師として初舞台を踏み、その後自らの一座を作り天才少女浪曲師として人気に。第二次世界大戦後には歌謡曲と浪曲とを融合させた独自の“歌謡浪曲”を確立し、2011年3月に表舞台から引退。現