きょう（２３日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２５６５円安の６万９７８８円と急反落。きょうはまさに雷に打たれたような急落に見舞われたが、とはいえこれは少なくとも「青天の霹靂」という類いの下げではない。前日まで日経平均は８連騰でこの間に８１００円あまりも水準を切り上げていた。想定し得ない上昇旋風に巻かれ、一気に７万２０００円台まで上値を伸ばしたが、今年４月時点では「日経平均６万円時代の