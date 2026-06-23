悪天候の影響を受け、約2時間中断したグループI第2節フランス代表対イラク代表。3-0の勝利で決勝トーナメント進出を決めたフランスFWキリアン・ムバッペは「とても長い夜だった」と振り返っている。英『BBC』が伝えた。現地時間22日に開催された一戦は、前半14分にムバッペがネットを揺らしてフランスが先制。1-0で前半終了を迎えるが、悪天候の影響によって試合は一時中断。約2時間後に後半開始から再開された。試合は、後