デル・テクノロジーズが6月に発表した「XPS 13（DX13260）」は、厚さ12.7mmで重さ約1.0kgとXPSシリーズ史上で最薄・最軽量のモバイルノートPCだ。同製品の本質は単なるハードウェアの進化ではない。デルがPCの価値そのものを再定義しようとしており、その象徴が今回の製品といえる。●AI時代のPCは「持ち歩ける高性能」が主戦場になる今回のXPS 13は、AI処理を担うNPUを搭載した最新CPUを採用し、Copilot＋ PC対応モデルも投入