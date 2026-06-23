ファジアーノ岡山は23日、名古屋グランパスからDF森壮一朗(18)が育成型期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2027年6月30日まで。期間中に名古屋と対戦する全ての試合に出場できない。年代別の日本代表でもプレーする森は、名古屋U-18から2025年にトップチームデビュー。今季はJ1百年構想リーグで12試合に出場し、1得点を記録した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF森壮一朗(もり・そういちろう)