ヴィッセル神戸は23日、MF渡辺皓太(27)が横浜F・マリノスから完全移籍で加入することを発表した。渡辺はアカデミー時代を過ごした東京ヴェルディでプロキャリアを始め、2019年8月に横浜FMへ完全移籍。2019年、2022年のJ1リーグ優勝に貢献し、2023年にはJリーグ優秀選手賞を受賞した。また、出場経験こそないが、過去に日本代表のメンバーに選出されている。今季のJ1百年構想リーグでは17試合に出場し、1ゴールを記録した。以下