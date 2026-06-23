7月8日から日本ツアーをスタートさせるグローバルボーイズグループTREASUREと、Jリーグ6クラブがコラボしたグッズが展開されることが分かった。コラボするのはセレッソ大阪、横浜F・マリノス、ヴィッセル神戸、名古屋グランパス、アビスパ福岡、FC東京の6クラブで、各地のPOP-UP STOREやクラブオンラインストアで販売する。なお、大阪会場はC大阪グッズのみとなるが、神奈川会場から6クラブの全グッズがラインナップする。【大