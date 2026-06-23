アニメ『名探偵プリキュア！』の新グッズが24日に発売されることを受け、プリキュア プリティストア公式Xにて、購入する際の注意事項が発表された。【画像】私服姿の絵柄！キュアエクレール候補者の『名探偵プリキュア！』新グッズ新商品は「【名探偵プリキュア！】きらめきRainy Day」「【名探偵プリキュア！】キュアエクレールの正体は誰！？」で、アクリルスタンドやブロマイドセットなどが用意。Xでは「【個数制限のお知