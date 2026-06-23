22日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡は、2026-27シーズンに向けてスカイラー・ヴァルガ（23）、ガブリエル・ガルシア（27）、エドアルド・カネスキ（29）の3選手が新加入することを発表した。 ヴァルガは2024年から男子カナダ代表にも選出されているアウトサイドヒッターで、アメリカのカリフォルニア州立大学を卒業後、初のクラブが東レ静岡に。背番号は4