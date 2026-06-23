「ソフトバンク−オリックス」（２３日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは上沢直之投手と岩井俊介投手を出場選手登録した。上沢はこの日先発する。５月１５日の楽天戦（楽天モバイル）の登板後に右肘のコンディション不良を訴えた右腕が３９日ぶりに１軍マウンドに立つ。「結果を残すだけ。そこを意識してやりたい」と意気込みを口にしていた。岩井は名城大からドラフト２位で入団して３年目の右腕。今季初昇格。２２