女優鈴木保奈美が２１日放送の日本テレビ「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ」に出演した。冒頭で、ＳｉｘＴＯＮＥＳとは初対面だと挨拶した場面で、「京本さんのお母様に」と切り出した。京本大我が、父京本政樹ではなく母親の名前が出てきたことに「お母様！？」と驚き「珍しいパターン！」と笑わせた。保奈美は「デビューした頃に、ご一緒させていただいて、とっても良くしていただいたんです」と頭を下げ、大我も「お世