今回のW杯、ここまで選手の履くスパイクの色はピンクが席巻する状況となっている/Dan Mullan/Getty Images（CNN）7月19日、サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝戦が米ニュージャージー州にあるメットライフ・スタジアムで行われた後、栄光のトロフィーが優勝チームの主将に手渡される。その少し前には、大会得点王を獲得した選手に対し、もう一つの栄誉である「ゴールデンブーツ賞」が贈られる。ただしここまでの状況