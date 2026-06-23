CBCテレビ沢朋宏アナウンサー（53）が23日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。得意分野の新幹線のニュースについて独特の視点で報じた。MC石井亮次が「沢さんなですけれども、天気ではなく沢さんの得意ジャンルで勝負をするということで」と車掌の帽子をかぶった沢アナにバトンを渡した。沢アナは「鉄道の話がやってまいりました。よろしくお願いします」と出演者らに向かって敬礼した。23日、JR東海の発表事案