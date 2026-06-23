スポーツイベントに “ビジネス応援団長” は必要なのか――。サッカーワールドカップの『Going!Sports＆News』（日本テレビ系）SPキャスターを務める女優・井桁弘恵の言動が物議を醸すなか、かつて日本代表応援団長を務めた香取慎吾の名前も再び取り沙汰されている。「井桁さんは実際に現地で観戦しながら、その熱気を伝える役割を担っています。6月20日のチュニジア戦直前の番組で、ゴール裏から生中継していた井桁さんらの