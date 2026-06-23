『破墓／パミョ』制作陣による韓国ホラー映画『怪速急行■■行き』の日本版ポスターと本予告が公開。併せてタク・セウン監督のコメントも到着した。【動画】日常のありふれた空間が恐怖に変わる『怪速急行■■行き』本予告本作は、韓国で約1200万人を動員したヒット作『破墓／パミョ』の制作陣が手がけた新作ホラー映画。再生数に伸び悩むホラー系動画クリエイターのダギョン。彼女が行方不明者が発生すると噂される地下鉄「