米紙ニューヨーク・ポスト報道米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が、世界的な評価の高さを改めて示した。米紙「ニューヨーク・ポスト」電子版は現地22日、「レブロン・ジェームズとショウヘイ・オオタニが高額所得アスリートのトップ5入り」との見出しで特集。NB Aのスーパースター、レブロン・ジェームズと並べて「文字通り別格の存在だ」と称賛した。その上で、比類なき規格外データを紹介した。記事は世界高額所得アス