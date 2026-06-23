◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）＝６月２３日、函館競馬場マジックサンズ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）は好馬体が目立つ。山田助手は「フォームが前のめりだったので、バランスの修正をして、少しずつ改善されてきました」と納得の表情をみせた。昨年のＮＨＫマイルＣでは２着に好走しており、ポテンシャルはここでも上位だ。２４年は函館で新馬戦を勝ち、札幌２歳Ｓでも