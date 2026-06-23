オリックス・田嶋大樹投手が、２４日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）に先発することが決まった。前回登板となった６日の広島戦（マツダスタジアム）で４回を５失点と振るわず、翌７日からファームで調整を続けてきた左腕。「もう一度、一から自分を見つめ直して調整してきました」と、１６日のファーム・リーグのソフトバンク戦（タマスタ筑後）では８回途中までに６点を失ったものの、１１２球の中で確かな手応えがあ