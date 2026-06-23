メ～テレ（名古屋テレビ） 特殊詐欺の「かけ子」とみられる男2人が逮捕されました。2人がいた愛知県内の詐欺拠点2カ所は同じグループのものとみられます。 警察によりますと愛知県日進市の北島久義容疑者（51）は今年5月、警察官などを名乗って女性（72）に電話をかけ、現金390万円をだまし取った疑いが持たれています。 また、名古屋市南区の佐野淳一容疑者（55）は今年6月、同じような手口で現金をだまし