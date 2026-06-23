◆パ・リーグ日本ハム４―０ロッテ（２３日・エスコンフィールド）日本ハムの北山亘基投手が、９回１０５球を投げ３安打９奪三振無四死球で、今季２度目の完封勝ち。自身６連勝で、今季７勝目を挙げた。ピンチらしいピンチもない安定したピッチング。新庄監督も「力感なかったね。あのスタイルなら２３０球ぐらい（笑）投げられるでしょうね。打ちづらいんですよ、バッターは」と絶賛した。北山は指揮官の言葉を受け「（力