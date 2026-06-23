イングランド代表ＭＦモーガン・ロジャーズ（２３）の獲得を巡り、アーセナルＶＳパリＳＧという昨季の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝と同じ組み合わせで激しい争奪戦が繰り広げられることが明らかになった。英スポーツラジオ局「トークスポーツ」の電子版などによると、アーセナルのアルテタ監督はアストンビラで目覚ましい活躍をし、イングランド代表でもＲマドリードのジュード・ベリンガムと互角のポジション争いを