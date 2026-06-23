メ～テレ（名古屋テレビ） これも一つの現代アート？三重県紀宝町で、カメが生み出したある作品が販売され、話題になっています。 ウミガメの保護や啓発活動を行う「道の駅・紀宝町ウミガメ公園」。 保護されたウミガメなど約60匹のカメが暮らしています。 館内では、保護活動などの資金に充てるためのグッズを販売。その中で、いま新たに制作されているオリジナル商品が注目を集めています。 SNSで大き