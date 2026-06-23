プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が2026年6月21日にユーチューブを更新し、中日・井上一樹監督（54）の起用法について、「細川を6番で打たせている場合ではない」と苦言を呈した。「井上監督には『何を考えているんだ？』というところがある」チームは今季、開幕から低迷し、借金生活が続いている。巻き返しを図ったセ・パ交流戦は、7勝11敗の借金「11」で終えた。リーグ戦は、24勝42敗1分けで、借金は「