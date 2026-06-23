◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２３日・みずほペイペイ）ソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）投手が、コンディション不良のため２４日のオリックス戦（みずほペイペイ）の登板を回避することが決まった。代わって、中村稔弥投手が先発を務める。徐はファームで調整も進めて２４日に登板予定だったが、２２日にみずほペイペイで行われた投手練習で早々に室内へ。その後はグラウンドに姿を見せず、倉野信次投手