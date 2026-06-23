佐賀地方気象台は23日午後4時すぎ、佐賀県気象解説情報（大雨・落雷・突風）を発表しました。気象台によりますと佐賀県では24日明け方から夜遅くにかけて土砂災害・低い土地の浸水・河川の増水や氾濫に注意・警戒を、また24日未明から夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。佐賀県では九州付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込み