日本代表の決定力に関するデータが判明森保一監督率いる日本代表は、現地時間6月25日にアメリカ・テキサス州ダラスでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節スウェーデン戦に臨む。オランダ代表に2-2で引き分け、チュニジア代表に4-0で快勝を収めたなか、その“決定力”は大会トップクラスのようだ。オランダ戦では常に追いかける展開のなかでMF中村敬斗とMF鎌田大地がゴールを奪い、チュニジア戦ではFW上田綺