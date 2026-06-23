コミックス1巻が好評発売中！【後編を読む】「簡単な消去法のゲームを始めましょう」完璧な“推理”に鳴りやまない拍手しかし、それは勝利を確信したはずの探偵の絶望が始まる合図だった――ついに始まった＜犯罪王の孫＞VS＜探偵王女＞の戦い。「理事長は一瞬の暗闇の中でどのようにして物言わぬ人形となったのか」 先手の詩亜が自身の推理を語りだす――。〈「簡単な消去法のゲームを始めましょう」完璧な“推理”に鳴りや