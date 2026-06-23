過去最高値を更新し9000ポイントを突破した韓国総合株価指数（KOSPI）を「黒い火曜日」が襲った。1日で急落に転じ投資心理が急激に冷え込んだ。23日のKOSPI市場とKOSDAQ市場ではプログラム売りの効力が一時停止される売りサイドカーが相次ぎ発動された。KOSPI市場は20分間にわたり売買が停止するサーキットブレーカーまで続いた。韓国取引所によると、この日のKOSPIは前日より9．99％下落の8203．84で取引を終えた。KOSPIはこの日8