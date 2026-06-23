〈〈論破するまで終わらない舌戦！〉高嶺の花系美少女が自信満々に語りだす【暗闇での人の殺し方】〉から続くコミックス1巻が好評発売中！【第1話から読む】〈犯罪が芸術!?〉カリスマに魅せられた犯罪者たちが大量発生！“闇の時代”に立ち向かう人類の『武器』とは――！？犯行の目印には、ルミノール反応が使われた。詩亜が紡ぐ推理は、たった1つのこの事実から犯人を絞り込んでいく。コミックス1巻が好評発売中！不実崎