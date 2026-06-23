私たちはなぜ「何者にもなれていない」と焦るのか？そもそも「何者」って何？現代社会を覆う「何者シンドローム」をジェーン・スーが解き明かす。【写真】この記事の写真を見る（2枚）『週刊文春WOMAN2026夏号』に掲載されているジェーン・スーさんの人気しごと連載「はたらく私」第4回より、一部を抜粋し掲載する。イラスト：kedamasugoine◆ ◆ ◆避けて通れないトピック「何者シンドローム」まだ何者にもなれていない。