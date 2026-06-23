ヤクルト、ソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（47）が23日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、国民的スターに間違われたエピソードを語った。セ、パ両リーグに加え、メジャーにも在籍した経験を生かし、解説者としても活躍中。MCの垣花正は「五十嵐さんは球界のキムタクと呼ばれて、ファンを魅了してきた、きってのイケメン選手」と、ハードルを上げて紹介した。五十嵐氏は「