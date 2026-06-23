巨匠・是枝裕和監督作でカンヌ出品作と聞けば、ちょっとすましたホームドラマかしらと思いきや近未来SF。しかも“クセがスゴすぎる”キャスティング。ホンマに大丈夫？ドキドキしながら、チェックしてきました！【写真】「意外とお似合い」「キャスティングのクセがすごい」夫婦役を演じた綾瀬はるかと大悟を見る今週のターゲット『箱の中の羊』〈あらすじ・概要〉『そして父になる』『万引き家族』の是枝裕和監督が、約8年ぶ