産休明けから絶好調だ。5月に第二子を出産したタレントの西野未姫が6月21日、「スナックさざなみ」にMCとして生出演。前回まで代打MCを務めた二瓶有加をイジり倒し、ファンを沸かせた。【映像】西野未姫、二瓶有加とバッチバチ文字通りスナックがコンセプトの当番組は、6月18日から21日までボートレース若松で開催の「MNBR若松2RBOATBoyカップ」にスポットを当てた特番。この日から、西野はママとして復帰した。ゲストは、前回