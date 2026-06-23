オリックス・田嶋大樹投手が、24日ソフトバンク戦の予告先発として公示された。1軍での登板は、4回6安打5失点で2敗目を喫した今月6日の広島戦以来となる。9年目左腕はこの日、敵地・みずほペイペイドームで最終調整。「（前回の1軍登板から）もう一度、イチから自分を見つめ直して調整してきました。オリックスの優勝に貢献できるように、精いっぱい腕を振り続けることだけを考えて投げていきたいと思います」と、コメントした