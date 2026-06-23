【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 3ー0 イラク代表（日本時間6月23日／フィラデルフィア・スタジアム）【映像】イラク代表DF陣、ありえない“痛恨ミス”→呆然と立ち尽くす瞬間（実際の様子）まさかのミスに立ち尽くすしかなかった。イラク代表のパスミスを見逃さなかったフランス代表が追加点を奪うと、ファンからも呆然とした声が寄せられた。日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026グループI第2節でフランス代表はイラ