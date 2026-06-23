生成AIを使った著名人のフェイク動画で信用させ、高齢女性から1億円近くをだまし取ったとみられる女が逮捕されました。台湾出身の葉彦岑（28）容疑者は2025年8月、仲間とともに、都内に住む80代の女性から500万円をだまし取った疑いが持たれています。女性は、堀江貴文さんが投資を勧誘しているように見せかけたフェイク動画からLINEに誘導されたあと、「600％の利益達成を約束する」などと投資を促され、1億円近くをだまし取られ